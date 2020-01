Apple Maps Dirancang Ulang agar Memiliki Fitur yang Lebih Baik

PIKIRAN RAKYAT - Apple secara resmi meluncurkan pembaruan maps terbaru dan lebih rinci dan kini sudah tersedia di beberapa kota besar, Amerika Serikat.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Techcrunch, aplikasi Maps dirancang ulang dengan informasi yang lebih akurat dari keseluruhan dan pandangan komprehensif terhadap jalan, bangunan, taman, bandara, mal dan tempat-tempat umum lainnya.

Apple Maps juga menampilkan fitur Look Around yang lebih banyak di kota-kota dan transit secara real-time ke Miami, AS.

Perusahaan asal AS itu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan pengalaman peta dan bersaing dengan Google Maps. Apple sendiri telah meluncurkan Apple Maps-nya sendiri pada tahun 2012.

Peluncuran Apple Maps tak berjalan dengan mulus, CEO Apple Tim Cook harus meminta maaf atas kegagalan Maps-nya memenuhi kebutuhan pelanggan dan berjanji akan melakukan yang lebih baik.

Seiring waktu, Apple menepati janji dengan memperbarui Maps-nya dan data yang lebih baik.

Tahun lalu Apple memperkenalkan fitur 'Look Around' di iOS 12 yang mirip seperti Google Street, namun menggunakan tampilan 3D resolusi tinggi dan menawaekan lebih banyak detail dan transisi yang lebih lancar.