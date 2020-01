Meski Telah Memperingatkan Inggris Selama Dua Tahun Terakhir, AS Tetap Kalah dari Huawei

PIKIRAN RAKYAT - Keputusan Inggris untuk mengizinkan Huawei menyediakan komponen non-inti dari jaringan 5G-nya menandai kemenangan raksasa teknologi Tiongkok atas Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Donald Trump gagal melobi Inggris meski telah lama menekan Inggris untuk melarang penggunaan teknologi 5G dari Huawei.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Wired, Inggris memiliki sejarah panjang bekerja sama dengan Huawei melalui British Telecom dan mengakui risiko keamanan.

Tetapi, Inggris tetap mengambil langkah-langkah agresif untuk mengurangi risiko keamanan tersebut.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson telah menghitung dan mempertimbangkan potensi risiko keamanan Huawei.

Selama dua tahun terakhir, AS telah melakukan kampanye tingkat tinggi terhadap sekutunya English-Speaking yang terdiri atas Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada dan AS atau yang disebut Five Eyes.

AS berulangkali berargumentasi bahwa memberi perusahaan Tiongkok untuk teknologi nirkabel akan merusak keamanan dan privasi warga Barat.

Dalam kampanye itu, AS menuding Huawei adalah perusahaan yang tak layak dipercaya.