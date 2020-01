Bisa Terbang Selama 6 Jam, Drone Alap-Alap PA-06D Buatan BPPT Akan Mengemban 2 Misi Penting

View this post on Instagram

Sertifikasi PUNA Alap-Alap PA-06D-100 - Pesawat Udara nir Awak (PUNA) atau Drone Alap-Alap PA-06D-100 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dirancang untuk mengemban misi pemetaan dan pemantauan mendapatkan sertifikasi Type Certificate (TC) dan Certificate Of Airworthinnes (CoA) dari Pusat Kelaikan (Puslaik) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di Jakarta (28/01). - Pengajuan sertifikasi TC dilakukan BPPT pada tahun 2019 usai memodifikasi penggantian engine Alap-Alap dari 5HP ke 3HP, dan meningkatkan endurance-nya dari 5 jam menjadi 6 jam, serta penambahan 1 jam terbang (sekitar radius 30 km atau 60 km pp). - Sebelumnya pada tahun 2018, BPPT telah mengajukan proses sertifikasi dengan standar FAR23 amandement 64 tahun 2017 untuk menguji kelaikan aerodinamika dan struktur PUNA Alap-Alap, STANAG untuk sistem Ground Control System termasuk datalink serta CASR-21 untuk semua manual. Dengan digunakan standar internasional tersebut maka kualitas dari sertifikat Type Certificate (TC) yang dikeluarkan Puslaik Kemhan memenuhi standar internasional. - Tak hanya itu, pada 7 Desember 2018 Puna Alap-Alap juga telah menerima Sertifikasi Tipe (Type Certificate) dan Sertifikat Kelaikudaraan Militer (Certificate of Airworthiness) untuk misi Pemetaan dengan endurance 5 jam dan ketinggian maksimum 12.000 feet. - #PunaAlapAlap #DroneBPPT. #BPPTSolidSmartSpeed