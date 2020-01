Siap Saingi Motorola Razr dan Galaxy Fold, Nokia Akan Ramaikan Ponsel Lipat

PIKIRAN RAKYAT – Raja handphone lawas Nokia, tidak mau ketinggalan dengan tren ponsel lipat, seperti yang sudah didahului para rivalnya.

Tahun lalu Samsung melahirkan Galaxy Fold dengan layar lipatnya, yang dijual dengan harga sekira Rp 30.888.000 di Indonesia.

Motorola juga meluncurkan Motorola Razr, dengan harga yang miring sekira 1.499 dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, harga Motorola Razr sekitar Rp 20,5 juta.

Baca Juga: 5 Manfaat Telur untuk Rambut, dari Mencegah Rontok hingga Buat Rambut Cerah

Pada 2019 Nokia menjagokan khasnya, sebagai produsen handphone flip, sehingga ramai di antara konsumennya menyebut slogan ‘why fold when you can flip?’.

Namun akhirnya, HMD Global tergiring untuk latah, sehingga mengumumkan akan memperkenalkan ponsel lipat Nokia akhir tahun 2020 atahu awal 2021.

Produk yang belum diketahui namanya itu sudah dibuat dalam bentuk prototipe, selesai sejak pertengahan 2019 lalu, demikian disebut Antara dari Phone Arena, yang mengutip situs Nokiamob.

Baca Juga: Tiongkok Uji Obat HIV untuk Pengobatan Virus Corona

Nokiamob mewartakan produk tersebut sudah siap digunakan bulan ini sehingga ada kemungkinan akan dibawa ke gelaran elektronik MWC di Barcelona bulan depan.



Hingga saat ini, tidak diketahui seperti apa bentuk ponsel lipat buatan Nokia maupun spesifikasinya.



Ponsel itu dikabarkan akan dilipat dalam bentuk Z, lipatan ganda yang saat ini belum ada di ponsel lipat yang sudah beredar di pasar.

Baca Juga: Pengacara Trio Ikan Asin Keluar Jalur saat Sidang Lanjutan, Kakak Ipar Fairuz A Rafiq Geram