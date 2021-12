Viral Anak Kelas 4 SD Jual Gambar Di Marketplace, Laku sampai Terjual Habis

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu viral seorang anak Sekolah Dasar (SD) menjual gambar di media sosial.

Anak SD tersebut menjual gambarannya melalui salah satu marketplace.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Twitter @WRahMada, dirinya mengunggah seorang anak yang berjualan gambar hingga berani live dalam marketplace tersebut.

"Kelas 4 SD jualan gambarnya di Shopee, bahkan sudah berani live," cuit akun Twitter @WRahMada.

Tak hanya itu, akun tersebut mengatakan jika inilah generasi dari entrepreneur.

"This is the next gen of our entrepreneur. Sukses jualannya ya dek. Latih terus mentalmu. Itu yg membentuk dirimu nanti," cuit @WRahMada.

Dalam marketplace tersebut sang anak menjual gambarannya sendiri yang terdiri dari gambar dua gunung, lumba-lumba, kumbang, kucing, bebek, dan bintang.

Harga dari gambar buatannya tersebut sebesar Rp2 ribu hingga 4 ribu dengan masing-masing 3 stok.