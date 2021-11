Hacker Masuk ke Server Email FBI, Kirim Pesan Peringatan Serangan Siber

PIKIRAN RAKYAT - Peretas alias hacker memasuki sistem server email Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) pada Sabtu, 13 November 2021. Hacker tersebut kemudian mengirim pesan email peringatan tentang serangan siber.

FBI mengatakan pihaknya mendeteksi email spam dengan cepat pada Sabtu dan mematikan sistem yang digunakan untuk mengirim email palsu yang memperingatkan potensi serangan siber.

FBI juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan melaporkan aktivitas mencurigakan

"Hacker mengirim email dari apa yang tampak seperti alamat FBI yang sah," kata biro intelijen AS itu, dikutip dari Reuters, Minggu, 14 November 2021.

Di Twitter, grup pelacak ancaman Spamhaus Project mengunggah gambar email palsu yang dikirim hacker tersebut.

Pesan peringatan palsu juga ditandatangani oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, sedangkan FBI adalah bagian dari Departemen Kehakiman AS.

FBI mengatakan perangkat keras yang terkena dampak peretasan itu "dimatikan dengan cepat setelah ditemukannya masalah."

Mereka menambahkan kondii situasi yang sedang berlangsung" dan meminta orang untuk waspada terhadap pesan semacam itu.

