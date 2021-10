Gagal Terus Dapat Hadiah Gratis? Buruan Tukar Kode Redeem FF 24 Oktober 2021 Sebelum Kehabisan

PIKIRAN RAKYAT - Kode Redeem FF kembali hadir hari ini, Minggu 24 Oktober 2021.

Namun setelah mendapat kode redeem FF Minggu 24 Oktober 2021, jangan lupa segera ditukar karena beberapa kupon bersifat terbatas.

Kode Redeem FF Minggu 24 Oktober 2021 menyiapkan hadiah yang beragam mulai dari weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.

Namun, pastikan kode yang kamu masukkan terdiri dari 12 karakter kombinasi angka dan huruf.

Disclaimer: Jika saat ditukarkan terjadi error, artinya sudah ada yang menukarkan kode redeem tersebut atau kode sudah tidak valid.

FFES-P5M1-MVBN

FF10-GCGX-RNHY

FF10JA1YZNYN (1x New Year Loot Box dan Cool Captain shoes)

FF10-X5A8-9WNF

FFCO-8855-JW2D

FF10-VXKE-HCPD (1x Reindeer Express dan Skeleton Magician Masks Loot Crate)

FF10-TD3C-CA4R (1x Spirit of Booyah mask dan 1x Special Ops Loot Crate)

FFIC-DCTH-Q8LC

FFES-PORT-S3MU

FFIC-UTDH-1KVU

FF10TD3CCA4R (1x Spirit of Booyah (mask) dan Special Ops Loot Crate)

FFIC-DCTS-L5FT

FFBC-T7P7-N2P2

FFBC-EGMP-C3HZ

FFBC-C4QW-KLL9

Cara Klaim Kode Redeem FF:

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com