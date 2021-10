Viral Adik Hilang Selama 5 Tahun, Akhirnya Ditemukan Melalui 'Sihir' Netizen Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan soal salah satu warganet yang mengaku kehilangan sang adik.

Dalam unggahan di media sosial Twitter, akun benama Nathan ini mengumumkan, jika adiknya hilang sekitar tahun 2015 atau 2016.

Dirinya dan keluarga sudah mencari ke mana-mana, hingga lapor kepada polisi, tetapi tidak menemukan titik terang.

Sang kakak anak hilang mengaku sudah menyerah, hingga ia menyampaikan permintaan tolong di Twitter, agar sebuah magic alias 'sihir' bekerja.

"TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC!!! disini gua mau coba cari adik gua yang udah hilang beberapa tahun. terakhir ada dirumah itu sekitar tahun 2015/2016. kita udah coba cari kemana2, bahkan udah lapor polisi juga, tapi tetep g ada hasil nya. sebenarnya juga kita udah nyerah," ujar Nathan, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Twitter @arllnath, Rabu, 12 Oktober 2021.

Kata kunci ‘Twitter please do your magic’ kerap kali membuat sesama pengguna berinteraksi mengulurkan tangan, menyediakan waktu, tenaga, dan bantuan materi selama ini.

Melalui cuitan seperti itu, kekuatan pengguna Twitter menunjukkan cara kerja sihir mereka.

Nathan mengatakan, jika sang adik adalah seorang tunawicara.