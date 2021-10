Meme Pegawai Mark Zuckerberg Perbaiki Server WhatsApp, Facebook, dan Instagram yang Alami Gangguan

PIKIRAN RAKYAT - Aplikasi jejaring sosial Whatsapp, Facebook, dan Instagram tampaknya sedang mengalami kendala atau down secara besar-besaran pada Senin, 4 Oktober 2021 malam.

Mengutip laporan Reuters, hampir 10,6 juta pengguna di seluruh dunia melaporkan masalah saat mengakses 3 media sosial itu. Gangguan ini juga berdurasi lama yakni hampir 6 jam dan menimbulkan keluhan dari para penggunanya di seluruh dunia.

Saat ini, Facebook sudah mulai bisa diakses, begitu juga WhatsApp dan Instagram. Gangguan yang dialami oleh tiga media sosial milik Mark Zuckerberg ini memicu beragam meme di Twitter.

Berikut sejumlah meme di Twitter untuk menanggapi kendala yang dialami oleh WhatsApp, Facebook, dan Instagram yang dirangkum Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 5 Oktober 2021.

"IT team after restoring Facebook , Instagram and Whatsapp!

#InternetShutDown (Tim IT setelah memulihkan Facebook, Instagram, dan Whatsapp! #InternetShutDown)," kata akun @shumayil1.

Meme sejumlah tim IT yang memperbaiki sistem Facebook, WhatsApp, dan Instagram.

"Mark #Zuckerberg trying to fix servers (Mark #Zuckerberg mencoba memperbaiki server)," kata akun @Estriola.