Kode Redeem FF 2 Oktober 2021 Terbaru, Rebut Diamond Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Kode redeem FF (Free Fire) terbatas dan terbaru Sabtu 2 Oktober 2021.

Kode redeem FF Sabtu 2 Oktober 2021 ini menjadi hal yang dinanti-nanti bagi gamers.

Beberapa kode redeem FF Sabtu 2 Oktober 2021 mungkin bukanlah yang terbaru.

Kode Redeem FF Sabtu 2 Oktober 2021 menyiapkan hadiah yang beragam mulai dari weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.

Juga jangan lupa, pastikan kode redeem FF 2 Oktober 2021 yang kamu masukkan terdiri dari 12 karakter kombinasi angka dan huruf.

FFMCF8XLVNKC – 2x Death’s Eye Weapon Loot Crate

FFGTYUO16POKH Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

FFGB HNAZ XCVB (M1887 Rapper Underworld)

5FB KP6U2A6VD: 4x MP40 Crazy Bunny Weapon Loot Crat

FF10-GCGX-RNHY – (new) 1x Wasteland Surfboard and 1x Pink Heaven Weapon Loot Crate

FF10-617K-GUF9 (new) 1x Pink Guardian dan 1x Candy Bag

FF10-JA1Y-ZNYN – 1x New Year Loot Box dan Cool Captain (shoes)

FFSH-OPEE-7BX2 – Spesial Shopee 9.9 (berhadiah tas)

FF10-7NQ4-X9U3 – 1x Pumpkin Warrior (top) & Star Soul Weapon Loot Crate

FFMC5 GZ 8S3JC: 2x Flaming Red Weapon Loot Crate

Cara Klaim Kode Redeem FF

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com