Cara Update iOS 15 dan Daftar iPhone yang Kompatibel

PIKIRAN RAKYAT - Raksasa teknologi Apple resmi merilis versi terbaru sistem operasi iOS. Sistem operasi baru ini dirilis sepekan setelah peluncuran iPhone 13.

Di iOS 15, Apple menambahkan sejumlah fitur dan perubahan kecil baru meski tidak selalu inovatif tetapi berfungsi untuk meningkatkan pengalaman penggunanya.

Bagi Anda yang ingin tetap up-to-date, berikut ini cara update iOS 15:

1. Buka 'Setting' di iPhone atau iPad

2. Ketuk 'General' atau Umum

3. Pilih 'Software update' atau pembaruan perangkat lunak

4. Anda akan disajikan dengan halaman iOS 15. Tekan 'unduh dan instal'.

Daftar iPhone yang didukung iOS 15:

iPhone 13 Pro max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 6S.***