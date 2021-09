Dokumen Soal Penelitian Virus Corona di Lab Wuhan Bocor, AS Diduga Ikut Campur Tangan

PIKIRAN RAKYAT - Media asal Amerika Serikat (AS), The Intercept berhasil mendapatkan sebuah dokumen rahasia ihwal penelitian virus corona di lab Wuhan, China.

Dalam dokumen berisikan 900 halaman tersebut, disebutkan adanya dana mengalir dari lembaga nirlaba EcoHealth Alliance, sebuah organisasi kesehatan AS untuk penelitian virus corona dari kelelawar di laboratorium China.

Akibatnya, AS pun diduga mendanai serangkaian penelitian terkait virus corona di Wuhan, China sebelum kasus pandemi muncul.

Baca Juga: Sama-sama Pernah Jadi Istri Adjie Massaid, Reza Artamevia Bongkar Hubungannya dengan Angelina Sondakh

Direktur Eksekutif US Right To Know, Gary Ruskin mengataka bahwa riset mengenai asal-usul Covid-19 atau virus corona bisa berisiko tinggi.

"Ini adalah peta jalan menuju riset berisiko tinggi yang bisa saja telah membawa kita ke pandemi yang sedang terjadi sekarang," kata Gary Ruskin.

Dilaporkan, EcoHealth Alliance mendapatkan dana hibah sebesar total 3,1 juta dolar AS, dimana dana tersebut diduga berasal dari uang federal.

Baca Juga: Isu Politik Muncul dalam Tragedi Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Politikus PDIP: Ini Bencana non Alam

Setelah itu, 599.000 dolar AS di antaranya dialirkan ke Institute Virologi Wuhan, China.