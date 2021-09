Kode Redeem 3 September 2021: Simak Cara Dapatkan Item Langka dari Garena

PIKIRAN RAKYAT - Kode Redeem Free Fire (FF) Jumat 3 September 2021. Pemain FF bisa segera klaim kode ini dan dapatkan hadiah menarik.

Free Fire merupakan game battle royal terkenal di Indonesia dan menjadi yang paling populer.

Sehingga, Free Fire selalu merilis kode redeem setiap harinya untuk memanjakan pemain dengan voucher, diamond, hingga item-item unik.

Kode redeem Jumat 3 September 2021:

FEFS-PORT-SF2A

FFLM-VFT8-UKSE

FF10-KB84-9VXB (new) – 1x the shinning gold (mask) 1x flaming wolf loot crate, Server Indonesia

FFML-1IBK-ZXIB

FF9M-A3VC-ZDWC

BNPT-MLR6-GQCU (server Eropa)

FFPL-NZUW-MALS (server Eropa)

FF4N-NIVD-D63B (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

FF9M N7P8 EUCH (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

FF9M J476 HHXE (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

FF9M PGS3 85PS (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

84J9-EYTY-FSMV (server Singapura)

2BEM-BE4T-XU4P (server Singapura)

M5MP-QVBR-FGQR (server India)

Simak cara klaim Kode Redeem FF melalui Reward.ff.garena.com:

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com

2. Lalu login ke akun Free Fire