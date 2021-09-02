Kode Redeem FF 2 September 2021, Dapatkan Hadiah Menarik Sekarang Juga

Mitha Paradilla Rayadi
- 2 September 2021, 06:40 WIB
Kode redeem FF 1 September 2021.
Kode redeem FF 1 September 2021. /Instagram/@freefirebgid

PIKIRAN RAKYAT - Kode Redeem Free Fire (FF) Kamis, 2 September 2021. Pemain FF bisa segera klaim kode ini dan dapatkan hadiah menarik.

Free Fire merupakan game battle royal terkenal di Indonesia dan menjadi yang paling populer.

Sehingga, Free Fire selalu merilis kode redeem setiap harinya untuk memanjakan pemain dengan voucher, diamond, hingga item-item unik.

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Kode redeem Kamis 2 September 2021:

FFPL-NZUW-MALS (server Eropa)
FF10-KB84-9VXB (new) – 1x the shinning gold (mask) 1x flaming wolf loot crate Server Indonesia
84J9-EYTY-FSMV (server Singapura)
FF4N-NIVD-D63B (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
FF9M N7P8 EUCH (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
FF9M J476 HHXE (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
FF9M PGS3 85PS (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

Simak cara klaim Kode Redeem FF melalui Reward.ff.garena.com:

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com

2. Lalu login ke akun Free Fire

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Editor: Mitha Paradilla Rayadi

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