Kode Redeem FF 2 September 2021: Banyak Kode yang Belum Terpakai dan Cara Klaimnya

PIKIRAN RAKYAT - Simak kode redeem Free Fire (FF) untuk Kamis, 2 September 2021 yang baru diliris.

Free Fire merupakan game battle royal terkenal di Indonesia dan menjadi yang paling populer.

Hal ini lantaran kode redeem FF 2 September 2021, bisa ditukar untuk mendapatkan voucher, diamond, hingga item-item unik yang bisa kamu gunakan untuk bermain di Free Fire.

Kode redeem Kamis 2 September 2021:

FFPL-NZUW-MALS (server Eropa)

FF10-KB84-9VXB (new) – 1x the shinning gold (mask) 1x flaming wolf loot crate Server Indonesia

84J9-EYTY-FSMV (server Singapura)

FF4N-NIVD-D63B (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

FF9M N7P8 EUCH (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

FF9M J476 HHXE (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

FF9M PGS3 85PS (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire

Simak cara klaim Kode Redeem FF melalui Reward.ff.garena.com:

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com

2. Lalu login ke akun Free Fire