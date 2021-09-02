Kode Redeem FF 2 September 2021: Banyak Kode yang Belum Terpakai dan Cara Klaimnya

PIKIRAN RAKYAT - Simak kode redeem Free Fire (FF) untuk Kamis, 2 September 2021 yang baru diliris.
Free Fire merupakan game battle royal terkenal di Indonesia dan menjadi yang paling populer.
Hal ini lantaran kode redeem FF 2 September 2021, bisa ditukar untuk mendapatkan voucher, diamond, hingga item-item unik yang bisa kamu gunakan untuk bermain di Free Fire.
Baca Juga: Haris Azhar Buka Suara Usai Disomasi Luhut Pandjaitan, Hubungannya dengan LBP Bisa Rusak
Kode redeem Kamis 2 September 2021:
FFPL-NZUW-MALS (server Eropa)
FF10-KB84-9VXB (new) – 1x the shinning gold (mask) 1x flaming wolf loot crate Server Indonesia
84J9-EYTY-FSMV (server Singapura)
FF4N-NIVD-D63B (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
FF9M N7P8 EUCH (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
FF9M J476 HHXE (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
FF9M PGS3 85PS (new) – spesial anniversary ke-4 Free Fire
Simak cara klaim Kode Redeem FF melalui Reward.ff.garena.com:
1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com
2. Lalu login ke akun Free Fire