5 Situs Belanja Sembako Online yang Bisa Menggunakan Cicilan Tanpa Bunga

PIKIRAN RAKYAT - Sudah tahu belum, kalau aplikasi pinjaman uang online bukan hanya digunakan untuk meminjam uang saat keadaan darurat, ataupun kredit online untuk membeli gadget saja. Sekarang aplikasi pinjaman uang online bisa Anda manfaatkan untuk membeli sembako secara online, dimana cara ini sangat direkomendasikan pada pandemi seperti sekarang.

Buat yang belum tahu, yuk, kenalan dengan Kredivo, aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak tahun 2018. Kredivo bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pay later 30 hari dan cicilan 3 bulan bunga 0%, cicilan tenor 6 & 12 bulan dengan bunga rendah 2,6% di ribuan merchant online dan offline, seperti Tokopedia, JD.ID, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya.

Nah, jika Anda ingin belanja sembako secara online, dan ingin menggunakan cicilan tanpa bunga dari Kredivo, berikut 5 situs belanja yang sudah bekerja sama dengan Kredivo:

1. JD Mart

JD.id adalah salah satu e-commerce yang cukup populer di Indonesia yang menjual berbagai barang dengan garansi original. JD.id juga memiliki JD Mart, yaitu kategori belanja atau toko yang tersedia khusus untuk pembelian sembako dan berbagai kebutuhan bulanan lain, seperti serba serbi kesehatan, perawatan tubuh, rambut, wajah, mulut, hingga produk kebersihan rumah tangga.

Untuk kategori sembako atau makanan, JD.id menyediakan produk dari brand-brand yang biasa digunakan orang seperti produk WingsFood, Bango, Rose Brand, Indofood, Roma, Bogasari, Indomie, dan masih banyak lagi.

Dengan mengakses situs JD.id kemudian klik menu “Mart”, Anda bisa belanja sembako online sesuai kebutuhan. Cari dan klik satu per satu daftar belanjaan Anda di JD Mart, lalu masukkan keranjang. Jika sudah semuanya, maka Anda bisa langsung checkout belanjaan dan memilih kredit online dengan Kredivo sebagai alat pembayaran.

Tapi, pastikan dulu bahwa belanjaanmu totalnya minimal sudah Rp 500 ribu ke atas ya. Sebab, syarat untuk bisa cicilan dengan Kredivo salah satunya adalah minimum transaksi harus Rp 500 ribu. Kredivo menyediakan opsi tenor bayar penuh dalam 30 hari atau cicilan 3 bulan untuk kredit online tanpa bunga atau 0%.

2. Blibli Mart

Serupa dengan JD.id, Blibli sebagai salah satu e-commerce ternama di Indonesia juga memiliki segmen Blibli Mart yang memiliki tagline “Toko Groceries & Supermarket Online No.1”. Selain punya berbagai kategori produk belanja bulanan seperti sembako, di Blibli Mart juga tersedia Official Store dari berbagai brand seperti Unilever Official Store, Rose Brand Official Store, Nestle Indonesia Official Store, dan masih banyak lagi.