Rekomendasi 5 Laptop Harga Rp4 Jutaan Terbaik 2021

PIKIRAN RAKYAT - Simak rekomendasi laptop harga Rp4 jutaan dan kualitasnya masih layak digunakan di tahun 2021.

Di saat pandemi Covid-19 ini, sebagian besar orang terpaksa menggunakan laptop, baik untuk tugas sekolah maupun bekerja.

Untuk itu simak rekomendasi laptop dari Pikiran-rakyat.com untuk harga Rp4 jutaan sebagai berikut.

Daftar laptop Rp4 jutaan

1. ASUS X441MA (Intel® Celeron® N4020/4GB/1TB/Windows 10 Home)

Laptop atau notebook seri ASUS X441 dirancang untuk memberikan pengalaman multimedia yang mendalam.

Laptop ini didukung prosesor hingga Intel® Core™ generasi ke-8, graphic card berkelas gaming NVIDIA® GeForce.

Selain itu untuk audio didukung SonicMaster yang menggabungkan teknologi eksklusif ICEpower®. Perangkat ini diklaim memberikan audiovisual yang luar biasa untuk sebuah laptop.

Spesifikasi

- Layar: 14 inci,HD (1366 x 768)

- Processor: Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz

- Graphics: Intel® UHD Graphics 600

- RAM: 4GB DDR3 on board,Memory Max Up to:12GB

- Penyimpanan: 1 TB SATA 5400RPM 2.5" HDD

- Berat: 1,75 kg

- Harga: Rp4.699.000 (situs resmi asus.com)

2. ASUS X441BA (AMD A4-9125/4GB/1TB HDD/Windows 10 Home)