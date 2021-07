Viral Video Robot Berdansa Layaknya Manusia, Ada Sesi Adu Joget dengan BTS

PIKIRAN RAKYAT - Teknologi robot bisa dibilang semakin maju selama beberapa tahun terakhir.

Robot yang dulunya terkenal kaku, dan tegas kini ternyata bisa juga tampil lunak layaknya gerakan manusia.

Tak percaya? Tengoklah robot-robot hasil pekerjaan ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di Boston Dynamics beberapa tahun ini.

Dalam beberapa video viral yang beredar, robot-robot dari Boston Dynamics ini bisa berdansa layaknya manusia asli.

Baca Juga: Wagub Jakarta Riza Patria Ucapkan Terima Kasih pada ARMY BTS, Ada Apa?

Video viral robot berdansa ini pertama kali diunggah oleh ahli bernama Vala Afhsar di akun Twitter miliknya pada Sabtu, 18 Juli 2021.

Terlihat sebuah robot berwarna putih menari dengan indah disertai lagu klasik 'Do You Love Me' dari The Contours tahun 1960-an.

Robot tersebut menari dengan luwes tak seperti gaya kaku kebanyakan robot lainnya. Tak cukup hanya satu robot saja, tiba-tiba muncul robot warna putih lainnya mengikuti tarian tersebut sama seperti rekannya.

Baca Juga: Promo Flash Sale! Kurban Di Global Qurban Semakin Terjangkau

Lalu tiba-tiba muncul robot berkaki empat yang juga hadir dan mengikuti tarian tersebut. Meskipun bentuknya seperti hewan robot ini juga bisa menari dan mengikuti nada lagu ceria yang menyertainya.