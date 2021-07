Jeff Bezos Resmi Tinggalkan Jabatan CEO Amazon, Fokuskan Diri ke Perusahaan Ruang Angkasa

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri sekaligus CEO Amazon, Jeff Bezos resmi meninggalkan jabatan Chief Executive Officer (CEO) pada Senin, 5 Juli 2021 setelah 27 tahun menjabat.

Posisi CEO Amazon akan diambil alih oleh Andy Jassy yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Amazon Web Services. Jassy akan diberikan lebih dari 200 juta dolar AS saham tambahan sebagai CEO baru, yang akan dibayarkan selama 10 tahun, dikutip dari Metro.

Jeff Bezos meninggalkan jabatan CEO Amazon itu karena mengalihkan fokus ke perusahaan ruang angkasa miliknya yakni Blue Origin.

Miliader itu baru-baru ini telah mengumumkan akan melakukan perjalanan ke ruang angkasa bulan Juli ini dengan Blue Origin.

Dalam sebuah surat kepada staf, Jeff Bezos mengatakan dia memiliki 'kepercayaan penuh' pada Andy Jassy dan akan menjadi 'pemimpin yang luar biasa'.

Bos Blue Origin, Jeff Bezos berbicara kepada media tentang pendorong roket New Shepard di 33rd Space Symposium in Colorado Springs, Colorado, AS, 5 April 2017.