Cara Paling Ampuh Mengisi Waktu di Rumah Aja ala Anak Sultan Bareng GoClub

PIKIRAN RAKYAT - Kondisi saat ini memang mengharuskan kita semua tetap di rumah demi keamanan dan kesehatan. Eits, meski kamu tetap dirumah aja bukan berarti kamu gak bisa tetap asik asikan. Kali ini Gojek akan membagikan tips yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu luang kamu dengan hemat dan menyenangkan selama di rumah aja, ala anak sultan bareng GoClub.

1. Movie Marathon di GoPlay: Buat para kaum rebahan mengisi waktu luang, tentu paling asik sambil streaming film di kamar. Nah, buat yang sudah bergabung dengan GoClub, sekarang kamu bisa menikmati akses tayangan-tayangan premium yang ada di GoPlay dengan harga yang super terjangkau.

Level Juragan dan Anak Sultan bisa mendapatkan akses GoPlay dengan potongan 100% alias gratis! Buat yang belum sampai ke level Juragan atau Anak Sultan, tenang aja. GoPlay juga udah siapin promo spesial. Khusus Warga dan Bos, kamu bisa akses GoPlay masing-masing hanya dengan Rp10.000/bulan dan Rp20.000/bulan.

Selain berbagai konten live streaming seru dan gratis di GoPlay Live, ada tayangan apa lagi sih di GoPlay? Ada banyak banget film dan series premium yang bisa kamu tonton, mulai dari tayangan lokal berkualitas, tayangan internasional, sampai film-film peraih penghargaan bergengsi. Apalagi buat kamu yang hobi nonton film atau drama Korea, ada segudang katalog film dan serial tvN terbaik seperti Parasite, Train to Busan, Secret Zoo, The Swordsman, Okay Madam, dan banyak lagi yang siap mengisi hari-harimu. Kapan lagi kan bisa nonton film-film blockbuster cuma dengan Rp20.000 bahkan bisa gratis?

2. Pesan menu favorit kamu di GoFood: Teman menikmati waktu luang yang paling mantap, apalagi kalau bukan makanan kan? Nah, lewat GoFood kamu bisa memesan makanan favorit mu dari ribuan pilihan merchant yang tersedia, mulai dari masakan Indonesia, Asia, menu Western, hingga fast food tersedia di GoFood tentunya dengan beragam diskon yang ditawarkan.

Buat kamu member GoClub, program loyalitas Gojek yang sudah mencapai level juragan, dan anak sultan, bisa dapat satu keuntungan lagi lho, yaitu bebas tarif jam rame. Artinya, kalau kamu memesan GoFood di jam sibuk seperti jam makan siang atau makan malam kamu tidak perlu membayar tambahan biaya. Keuntungan ini tentunya tambahan dari berbagai macam promo reguler untuk GoFood delivery dan GoFood Pickup,