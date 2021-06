Cara Ganti Background Zoom di Laptop dan HP, Tampilan Belakang Lebih Kreatif

PIKIRAN RAKYAT - Sejak pandemi Covid-19, aplikasi Zoom semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Intensitas penggunaan aplikasi Zoom Meeting semakin sering digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti belajar daring, bekerja, hingga silaturahmi keluarga.

Di Zoom, tersedia cara mengganti atau mengubah background Zoom. Fitur ini penting bagi Anda yang tak ingin membagikan kondisi yang ada di belakang video, sehingga tampilan bisa dibuat lebih menarik dan kreatif.

Pikiran-Rakyat.com membagikan tips dan cara mengganti background di laptop dan HP

Cara ganti background Zoom di Laptop atau PC

1. Buka aplikasi dan login ke akun Zoom

2. Klik profil di kanan atas, lalu pilih 'Settings'

3. Pilih 'Background & filters'

4. Klik 'Virtual background'

5. Klik tanda centang 'I have a green screen'

6. Anda dapat memilih beberapa background yang disediakan Zoom dengan cara mengklik

7. Klik tanda plus lalu pilih 'Add Image' jika Anda ingin menambah background kreasi sendiri

Cara ganti background Zoom di HP (saat ini baru tersedia untuk pengguna iOS)

1. Buka dan login ke aplikasi Zoom di HP

2. Buat New Meeting atau Join ke pertemuan

3. Saat berada di Zoom meeting, tekan menu 'More' di kanan bawah

4. Pilih 'Virtual Background'

5. Pilih gambar yang diinginkan untuk menjadi latar belakang. Tunggu untuk mengunggah gambar

6. Tekan 'Close' agar kembali ke Zoom meeting

7. Untuk menghapus background, buka kembali menu 'Virtual Background dan tekan 'None'.***