Viral: Ingat Almarhum Bapak, Sopir Ojol Terjang Banjir Bawakan Obat Pelanggan

PIKIRAN RAKYAT - Seorang sopir ojek online (ojol) yang biasa dipanggil Pak Sri, mendapat penghargaan dari Gojek setelah rela menerjang banjir demi mengantarkan obat pesanan pelanggan.

Gojek mengetahui cerita pengorbanan Pak Sri melalui pelanggan yang membagikan ceritanya di Twitter.

Akun Twitter @tampubolon mengisahkan kebaikan Pak Sri yang tetap mengantarkan obat pesanannya meski banjir mengadang.

Diketahui Pak Sri rela melakukan itu karena teringat dengan mendiang bapaknya yang meninggal dunia karena terlambat diberi obat.

"Hari ini ada mas Gojek yang rela nerobos banjir demi bawain gue obat karena dia keinget alm. bapanya meninggal karena telat dikasih obat," cuit akun @tampubolon pada 21 Mei 2021.

"Asli mau nangis tadi tapi kaya... wow this guy was given lemons by the universe but yet he decided to make the sweetest lemonade ever (Wow, orang ini ibarat diberi lemon yang asam oleh semesta namun dia justru mengolahnya menjadi minuman lemon yang paling manis)," tulisnya lagi.

Akun @tampubolon itu mengaku takjub masih ada orang yang begitu baik seperti Pak Sri di dunia yang penuh kekejaman.

"Ini bukan cerita sedih untuk cari perhatian. Saya cuma takjub masih ada orang yang sangat baik di dunia yang begitu kejam."