Teori Baru, Rangga Sunda Empire Sebut Provinsi Banten Dimerdekakan Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana atau yang biasa disapa Lord Rangga menyebut Provinsi Banten dimerdekakan oleh Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Rangga Sunda Empire saat hadir dalam acara Podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis, 19 Mei 2021.

Rangga awalnya menyebut Amerika Serikat yang berjuluk Negeri Paman Sam atau Uncle Sam memiliki singkatan yakni Sultan Abdul Mufakir.

"US ini, US Navy, kenapa depannya US? ini Uncle Sam. Sam-nya adalah Sultan Abdul Abdul Mufakir," kata Rangga.

"Amerika, mandatnya dari mana? Dari Sultan Abdul Mufakir pada saat itu. Dari Ki Ageng Tirtayasa kemudian diteruskan ke Sultan Abdul Mufakir memerdekakan lah pada saat itu Amerika. Yang dimerdekakan kita disini Banten itu," ujarnya.

Menurut Rangga, setiap kemerdekaan harus ada mandat dan tidak bisa negara tiba-tiba menjadi negara.

"Maka Banten memerdekakan diri," ucapnya.

Dia bahkan menyebut pemerintah pusat Amerika Serikat juga mengetahui telah memerdekakan Banten.

