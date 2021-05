Sebelum Menikahi Melinda, Bill Gates Dikabarkan Berpesta Pora dengan Penari Telanjang

PIKIRAN RAKYAT - Bill Gates dan Melinda French telah mengumumkan perceraian setelah 27 tahun menikah. Keduanya membuat pernyataan perceraian bahwa mereka tak lagi percaya untuk hidup bersama di fase selanjutnya.

Namun, pendiri Microsoft itu disebutkan sempat berpesta pora dengan penari telanjang sebelum menikahi Melinda French tahun 1994.

Mantan reporter investigasi Seattle Post-Intelligencer, James Wallace membuat klaim bahwa Bill Gates merupakan orang yang suka pesta daripada hanya seorang 'kutu buku komputer kecil' di masa-masa awalnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Daily Mail pada Senin, 10 Mei 2021, jurnalis berusia 74 tahun itu menyebutkan Bill Gates dan orang Microsoft lainnya mengadakan pesta liar dengan penari telanjang.

"Kemudian mereka akan mengadakan pesta yang sangat liar, di mana mereka akan pergi keluar dan mendapatkan penari telanjang di Seattle dan membawa mereka ke rumah Bill," kata Wallace, dikutip dari Sputnik News, Selasa, 11 Mei 2021.

"Dia (Bill Gates) bukan anak paduan suara saat itu. Dia memang punya kehidupan pada saat itu," ujarnya.

Pada 1990-an, jurnalis berusia 74 tahun itu menulis dua buku tentang Bill Gates yang diterbitkan tak lama setelah pendiri Microsoft itu menjadi miliarder termuda di dunia.

Dalam buku 1997 berjudul "Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace", Wallace merinci pesta telanjang yang dituduhkan kepada Bill Gates di rumahnya di Washington State.