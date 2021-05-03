Kode Redeem FF Terbaru 3 Mei 2021, Segera Dapatkan Skin hingga Voucher Langka dari Garena

PIKIRAN RAKYAT - Kode redeem Free Fire (FF) kembali dirilis Senin 3 Mei 2021.
Seperti diketahui, Free Fire (FF) merupakan salah satu game battle royale survival yang banyak dimainkan para gamers saat ini.
Hal ini karena Garena merancang game Free Fire menjadi semakin menarik tiap waktu dengan update berbagai macam fitur seperti weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.
Selain itu, Garena sebagai perusahaan yang memproduksi game Free Fire mengeluarkan kode redeem FF agar players bisa menikmati item reward.
Baca Juga: Lewat Laga Uji Coba, Wapres Rans Cilegon FC Pupuk Mental Sportivitas Tim
Berikut Pikiran-rakyat.com bagikan kode redeem Free Fire (FF) terbaru berserta cara menukarkannya.
Kode Redeem FF 3 Mei 2021:
NYT0-MBRE-FJKN
HGFP-WOIE-FO3L
FFPE-KLAS-BF7E
HGOI-WE8P-OQJG
FFIM-W1LU-RGLW
FFMF-IFGQ-O1WE
FFMI-AW8J-BVAL
FF7B-PTDL-8HOP
Artikel Rekomendasi