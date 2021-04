Dosen UI Temukan Bukti Kapal Nusantara Mampu Jelajahi Dunia di Masa Lalu

PIKIRAN RAKYAT - Ali Akbar, Dosen Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (Universitas Indonesia (FIB UI), menemukan bukti kapal Nusantara mampu menjelajahi dunia di masa lalu.

Hal tersebut terkuak kala Ali mempresentasikan penelitiannya yang berjudul “The Lambur Shipwreck: Archaeological excavation in Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia” pada seminar Watercraft of the Islamicate World‎, Selasa, 27 April 2021 yang diselenggarakan secara virtual.

Kegiatan itu diikuti oleh berbagai negara di dunia, dan Ali menjadi satu-satunya pembicara yang mewakili Indonesia.

Dalam presentasinya, ia memaparkan hasil penelitian terkait penemuan perahu kuno di desa Lambur, Jabung Timur, Provinsi Jambi.

“Penemuan kapal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mampu membuat kapal besar yang mampu menjelajah sangat jauh di lautan lepas, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa,” ujar Ali dalam keterangan tertulis Humas UI, Rabu, 28 April 2021.

Bangsa Eropa dikenal sebagai penjelajah dunia pada sekitar abad ke-14 Masehi. Namun dengan adanya penemuan tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia juga mampu berlayar ke Persia pada sekitar abad ke-10 Masehi.

Berdasarkan riset, diketahui panjang perahu kuno tersebut adalah 24 meter dengan lebar 5,5 meter dan dibuat pada awal abad ke-16 Masehi.

Sebagai perbandingan, pada akhir abad ke-16, tepatnya tahun 1596, Cornelis de Houtman, pelaut Belanda yang pertama mendarat di Indonesia, membawa empat kapal berukuran panjang 24 meter yang mampu mengarungi samudra dari Eropa sampai ke Nusantara.