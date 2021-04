5 Fitur Menarik Kamera 108MP Realme 8 Pro

PIKIRAN RAKYAT - Apakah Anda termasuk pecinta smartphone dengan kemampuan fotografi yang mumpuni? Jika ya, Anda pasti tertarik dengan kamera realme 8 Pro yang telah resmi dirilis untuk pasar Indonesia pada Rabu 7 April 2021 lalu.

Mengusung tagline The Best 108MP Camera Phone with Stylish Design, realme 8 Pro tampil berani dari sisi desain dan juga spesifikasi yang ditawarkan sebagai smartphone kelas mid-range. Smartphone ini dibekali dengan sensor kamera tertinggi saat ini, yaitu 108MP. Inovasi teknologi kamera memang menjadi salah satu fitur andalan di smartphone ini.

Sensor yang digunakan kamera 108MP realme 8 Pro ini adalah ISOCELL HM2 dengan teknologi Nonapixel yang menggabungkan 9 piksel 0,7 mikron menjadi satu piksel berukuran 2.1 mikron. Kamera realme 8 Pro juga dilengkapi dengan teknologi 9 in 1 pixel binning, ISOCELL Plus, dan smart ISO.

Kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera utama realme 8 Pro ini tajam, jernih dan juga menangkap warna yang akurat.

Selain bagian kameranya yang begitu menarik, harga realme 8 Pro di Indonesia pun hanya Rp 4.499.000! Jika Anda tertarik untuk beli realme 8 Pro, berikut fakta menarik seputar fitur kamera 108MP realme 8 Pro yang harus Anda tahu.

