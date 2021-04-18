Kode Redeem FF Terbaru 18 April 2021, Klaim dan Dapatkan Weapon Langka dari Garena

PIKIRAN RAKYAT - Kode redeem Free Fire (FF) kembali dirilis Minggu 18 April 2021.
Seperti diketahui, Free Fire (FF) merupakan salah satu game battle royale survival yang sedang banyak dimainkan para gamers saat ini.
Hal ini karena Garena merancang game Free Fire menjadi semakin menarik tiap waktu dengan update berbagai macam fitur seperti weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.
Selain itu, Garena sebagai perusahaan yang memproduksi game Free Fire mengeluarkan kode redeem FF agar players bisa menikmati item reward.
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Kode Redeem Free Fire (FF) 18 April 2021:
S7EA-7G2U-CW94
FF7M-UY4M-E6SC
FFED-EMKV-11LJ
F9EV-KYGU-7RWO
FFIH-TU88-HIJF
FFIM-6CMT-X1CD
FFIM-PO44-TUSZ
FF9M-L9X4-USPE
JHBA-YU9Q-EOFI
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