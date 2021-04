Sebut Proyek Bukit Algoritma Berpotensi Mangkrak, INDEF Berikan Tiga Catatannya

PIKIRAN RAKYAT - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan Indonesia akan membangun bukit algoritma seperti di Silicon Valley, Amerika Serikat (AS).

Bukit algoritma tersebut rencananya akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melihat proyek Bukit Algoritma di Sukabumi, Jawa Barat, berpotensi mangkrak.

Proyek dari pihak swasta tersebut digadang-gadang bakal menjadi kawasan pusat teknologi seperti Silicon Valley di Amerika Serikat.

Baca Juga: Kasus Positif Melonjak, Argentina Umumkan Pembatasan Baru Tekan Penularan Covid-19

Baca Juga: Jerman Catat Lonjakan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi Sejak Januari

"Potensial mangkrak atau menjadi (seperti red.) project bandara komersial yang hanya menjadi bengkel pesawat (Bandara Kertajati red.)," kata Kepala Center of Innovation and Digital Economy INDEF Nailul Huda seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Menurut Huda, terdapat tiga poin utama yang disebut tidak dapat menunjang pembangunan 'Silicon Valley' secara inklusif.

Masalah pertama adalah rendahnya ekosistem penelitian dan pengembangan (research and development) di Tanah Air.

Salah satu penyebabnya adalah proporsi dana penelitian dan pengembangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah.