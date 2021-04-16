Kode Redeem FF Terbaru 16 April 2021, Tukar Segera untuk Dapatkan Hadiah Langka

PIKIRAN RAKYAT - Kode redeem Free Fire (FF) kembali dirilis Jumat 15 April 2021.
Seperti diketahui, Free Fire (FF) merupakan salah satu game battle royale survival yang sedang banyak dimainkan para gamers saat ini.
Hal ini karena Garena merancang game Free Fire menjadi semakin menarik tiap waktu dengan update berbagai macam fitur seperti weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.
Selain itu, Garena sebagai perusahaan yang memproduksi game Free Fire mengeluarkan kode redeem FF agar players bisa menikmati item reward.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Meghan Markle Disuruh Diam hingga Cut Meyriska Tak Mau Suaminya Diganggu Pelakor
Baca Juga: Hasil Liga Europa: Man Utd, Arsenal, AS Roma, Villarreal ke Semifinal
Baca Juga: Polresta Bandung Siapkan Langkah Antisipasi Kemunculan Pemudik, Sebelum Periode Larangan Mudik Lebaran 2021
Kode Redeem FF 16 April 2021:
HU9I-OERL-BHSV
GYIQ-WLFE-JNSC
FU4Y-GQPI-OASN
UYIG-BHAS-R0KJ
SPEH-GVNJ-GDFM
SPEH-GDUM-U6Z4
ZIKS-1ET6-43S1
X90B-1SD6-WSFW
3CYS-QQ95-YTWK
JKNL-SVDU-Y9PR
CONG-RATZ-2MIL
S7EA-7G2U-CW94
FF7M-UY4M-E6SC
FFED-EMKV-11LJ
F9EV-KYGU-7RWO
FFIH-TU88-HIJF
FFIM-6CMT-X1CD
FFIM-PO44-TUSZ
FF9M-L9X4-USPE
Artikel Rekomendasi