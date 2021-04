Simak Alasan Bill Gates Jadi Juragan Tanah Pertanian Terbesar di AS, Punya Lahan Ratusan Ribu Hektar

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates untuk pertama kalinya mengungkapkan alasan dirinya menjadi juragan tanah pertanian terbesar di Amerika Serikat (AS).

Bill Gates menenerima banyak pertanyaan dalam sesi Ask Me Anything (AMA) di Reddit akhir pekan ini dalam peluncuran bukunya How to Avoid a Climate Disaster.

Menurut situs AGFunder News, seorang pengguna Reddit bertanya kepada miliader itu.

“Hai, Bill! Mengapa Anda membeli begitu banyak tanah pertanian?", dikutip dari Entrepreneur, Sabtu, 10 April 2021.

Bill Gates kemudian menjawab bahwa ilmu benih dan pengembangan biofuel adalah pendorong utama akuisisi terhadap tanah pertanian.

“Kelompok investasi saya memilih untuk melakukan ini. Itu tidak ada hubungannya dengan cuaca,” tulis Bill Gates.

Pada awal tahun 2021, The Land Report melaporkan Bill Gates dan istrinya Melinda Gates dinobatkan sebagai juragan tanah pertanian terbesar di AS setelah memperoleh 242.000 hektar di 19 negara bagian Negeri Paman Sam.

