Kode Redeem FF Terbaru 10 April 2021, Dapatkan Hadiah Menarik dari Garena

Mitha Paradilla Rayadi
- 10 April 2021, 06:41 WIB
Game Online Free Fire, Ini Kode Redeem FF Terbaru. /ff.garena.com

PIKIRAN RAKYAT - Kode redeem Free Fire (FF) kembali dirilis Jumat, 9 April 2021.

Seperti diketahui, Free Fire (FF) merupakan salah satu game battle royale survival yang sedang banyak dimainkan para gamers saat ini.

Hal ini karena Garena merancang game Free Fire menjadi semakin menarik tiap waktu dengan update berbagai macam fitur seperti weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.

Selain itu, Garena sebagai perusahaan yang memproduksi game Free Fire mengeluarkan kode redeem FF agar players bisa menikmati item reward.

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Kode Redeem Free Fire (FF) 10 April 2021:

FF7M-UY4M-E6SC
FF4L-AN47-KL78
FF4M-CKL4-QA2B
FFIM-L2C0-4QC9
UE45-CDQR-NSP4
FFIM-6CMT-X1CD
FFIM-PO44-TUSZ
FFED-EMKV-11LJ
FFIM-X3EF-LN12
0WVT-LUFP-T89L

Berikut cara klaim Kode Redeem FF (Free Fire):

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Editor: Mitha Paradilla Rayadi

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