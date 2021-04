Google Doodle Hari Ini Bermasker Ganda dan Jaga Jarak, Pencegahan Covid-19 Kembali Diingatkan

PIKIRAN RAKYAT - Google telah meluncurkan fitur Doodle beranda animasi yang menampilkan huruf "G”, “o”, “o”, “g”, “l”, dan "e" yang mempraktikkan metode pencegahan Covid-19.

Termasuk mengenakan masker ganda yang dilakukan karakter animasi “G” dan “e”, serta mereka pun menjaga jarak secara sosial.

Terdapat pula caption ‘Masks are still important. Wear a mask and save lives’ yang mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir.

Ini bukan pertama kalinya, Google Doodle pada 8 April 2020 juga menyuarakan "Wear a Mask. Save Lives.” (Pakai Masker, Selamatkan Nyawa).

Perbedaannya pada Google Doodle hari ini, 6 April 2021 WIB, kampanye pakai masker juga menyuarakan memakai masker kain di atas masker sekali pakai.

Menurut badan pencegahan dan pengendalian penyakit di AS, CDC, pencegahan Covid-19 seperti bermasker ganda akan melindungi lebih baik.

Dilansir 9to5 Google, pandemi yang telah berlangsung jauh lebih lama dari yang diharapkan siapa pun, mengingatkan bahwa pencegahan Covid-19 adalah segalanya.

Sangatlah penting untuk selain menjaga kepentingan kita sendiri, juga melindungi orang lain.