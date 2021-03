Bill Gates Mengaku Sering Makan Daging Sintetis dan Jarang Naik Pesawat untuk Lawan Perubahan Iklim

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates mengaku dirinya memakan lebih banyak daging sintetis untuk mengurangi konsumsi karbon.

Tak hanya itu, Bill Gates yang berfokus pada bidang filantropi juga mengatakan dirinya lebih jarang terbang naik pesawat.

Hal itu disampaikan Bill Gates saat mendiskusikan upayanya mengatasi perubahan iklim dalam sesi Ask Me Anything di Reddit, seperti dikutip dari Business Insider, Sabtu, 20 Maret 2021.

Dalam sesi Reddit itu, Gates ditanya apa yang dapat dilakukan orang untuk membantu mengurangi jejak karbon di bumi.

Seiring dengan nasihat lainnya, Bill Gates menyarankan agar orang-orang harus mengkonsumsi makanan lebih sedikit.

"Di depan pribadi, saya melakukan lebih banyak lagi. Saya mengendarai mobil listrik. Saya memiliki panel surya di rumah saya," tulis Gates.

"Saya makan daging sintetis. Saya membeli bahan bakar penerbangan ramah lingkungan. Saya membayar untuk penangkapan udara langsung oleh Climeworks. Saya membantu mendanai pompa panas listrik di suhu rendah cost housing untuk menggantikan gas alam," katanya.

Dia juga menyebutkan rencana untuk mengurangi penerbangan menaiki pesawat.