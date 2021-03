Kode Redeem FF Terbaru 20 Maret 2021, Buruan Tukar Sebelum Expired

PIKIRAN RAKYAT - Game Android Free Fire (FF) masih menjadi game battle royale terpopuler di Indonesia.

Garena memberikan apresiasi kepada para pemain setianya dengan memberikan kode redeem gratis setiap hari.

Dalam kode redeem tersebut banyak item menarik yang bisa digunakan dalam permainan, seperti skin senjata, voucher, bundle, pet dan lain semacamnya.

Perlu diingatkan, kode redeem Free Fire (FF) per 20 Maret 2021 ini terbatas, dan belum tentu dapat ditukar 100 persen.

Berikut Kode Redeem FF (Free Fire) per Sabtu 20 Maret 2021:

D9MG-8MPB-8Q7M (new)

7GR8-MP5L-CDR7 (new)

U9FL-G7L5-CF9E (new)

R6ML-N7BS-PA87

J4ML-GH9S-B7C9

U5GM-T3BH-3DS8 (new)

E7ML-7GRT-MXS7

FF65-HAZ8-KG8H

FF7M-PLI6-TRE5

FF7M-TRWE-12PL

UEHM-P9L2-2KHI

8UFM-HE7G-92G6

OP2F-UR6C-99IL

FMLF-34J4-9EO3

FFK6-PO2G-7DC1

JKFF-8UE5-EW35

FR6Y-ML9U-HSG5

FFML-PK4T-MX4D

FFML-VOD3-MHBX