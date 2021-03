Elon Musk Klaim Suntikan Vaksin Covid-19 Kedua Lebih Berbahaya dari yang Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Bos Tesla, Elon Musk dalam akun Twitternya membuat klaim tanpa dasar dengan menyebutkan suntikan vaksin Covid-19 yang kedua lebih berbahaya dibanding yang pertama.

Pernyataan itu bermula saat Elon Musk menanggapi cuitan yang ditulis oleh penulis Ashlee Vance, yang mengatakan orang tuanya yang sudah lanjut usia menolak menerima vaksin virus corona karena 'hal-hal yang mereka lihat di Facebook'.

"Pastinya bijaksana bagi orang tua atau yang mengalami gangguan kekebalan untuk disuntik vaksin. Beberapa perdebatan tentang suntikan kedua. Cukup banyak reaksi negatif terhadap itu," tulis @elonmusk kepada 48 juta pengikutnya.

For sure wise for elderly or immunocompromised to take the vaccine. Some debate about the second jab though. Quite a few negative reactions to that.