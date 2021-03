WhatsApp Versi Desktop Akhirnya Punya Fitur Video Call, Ini Cara Menggunakannya

PIKIRAN RAKYAT - WhatsApp akhirnya menambahkan fungsi panggilan suara dan video call untuk aplikasi desktop di Windows dan Mac.

Fungsi baru ini diumumkan di blog WhatsApp yang memberi pengguna rasa pengalaman yang dinikmati di aplikasi versi seluler.

Namun, untuk saat ini, pengguna desktop WhatsApp hanya dapat melakukan panggilan suara dan video satu lawan satu atau one on one.

Dalam pengumumannya, WhatsApp mengatakan telah melihat peningkatan signifikan dalam orang-orang yang menelepon satu sama lain di WhatsApp, seringkali untuk percakapan panjang selama setahun terakhir.

Baca Juga: Liverpool vs Chelsea, 5 Fakta di Balik Hasil Big Match Liga Inggris

Baca Juga: Tak Peduli Tudingan Bunuh Khashoggi, Pangeran Arab Saudi Fokus Bangun Kota Rp7.000 Triliun

"Dengan begitu banyak orang yang masih terpisah dari orang yang mereka cintai, dan menyesuaikan dengan cara baru dalam bekerja, kami ingin percakapan di WhatsApp terasa sedekat mungkin secara langsung, di mana pun Anda berada atau teknologi yang Anda gunakan," kata WhatsApp, pada 4 Maret, dikutip Pikiran-rakyat.com dari blog resminya.

WhatsApp juga menambahkan panggilan suara dan video di WhatsApp terenkripsi secara end-to-end. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat mendengar atau melihatnya, baik panggilan yang dilakukan melalui telepon ataupun komputer.

Cara Menggunakan WhatsApp Desktop

Anda dapat melakukan panggilan suara dan video gratis ke kontak pada WhatsApp Desktop jika telah memasang aplikasi tersebut pada komputer.