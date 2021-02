Tesla Pilih India daripada Indonesia, Indef: Mungkin Pendekatannya Kurang Meyakinkan

PIKIRAN RAKYAT - Harapan pemerintah agar Tesla, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat agar membangun pabrik di Indonesia rupanya pupus.

Pasalnya, perusahaan milik Elon Musk tersebut malah memilih India daripada Indonesia.

Padahal, Presiden Joko Widodo bahkan sampai harus turun tangan dan menghubungi Elon Musk untuk menyakinkan dia berinvestasi di Indonesia.

"Tesla akan membuka manufaktur mobil listrik di Karnataka," tulis Reuters dalam dokumen pemerintah India.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa hampir pupus harapan Indonesia agar Tesla mau membangun pabriknya di sini.