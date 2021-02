Bill Gates Dikecam Netizen Usai Sebut Negara Kaya Hanya Boleh Makan Daging Sintetis

PIKIRAN RAKYAT - Miliarder Bill Gates dikecam netizen di Twitter usai menyebut orang-orang di negara kaya hanya boleh memakan 100 persen daging sintetis. Hal itu ditulis Bill Gates di buku terbarunya.



Dalam buku barunya yang berjudul 'How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need', pendiri Microsoft itu membahas cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim, dengan salah satunya beralih ke daging sapi sintetis untuk mengurangi emisi metana.

Ide Gates dalam bukunya itu adalah gas yang dikeluarkan sapi dan domba saat bersendawa atau buang angin dapat dikurangi dengan membatasi konsumsi daging.

“Saya pikir semua negara kaya harus beralih ke 100% daging sapi sintetis,” kata Bill Gates, seperti dikutip dari Sputnik News, Rabu, 17 Februari 2021.

Baca Juga: Toyota Yaris GR Siap Masuk Pasar Indonesia, Harga NJKB Tembus Rp450 Jutaan

Baca Juga: Soal Pernikahan Aurel Hermansyah, Ashanty Akhirnya Ungkapkan Niat Telpon Krisdayanti: Makin Gak Enak...

“Anda bisa terbiasa dengan perbedaan rasa, dan klaimnya adalah mereka akan membuatnya terasa lebih enak dari waktu ke waktu," ujarnya.

Untuk negara di Afrika, Bill Gates mengatakan harus menggunakan genetik hewan yang dapat meningkatkan jumlah daging sapi per emisi.

Pernyataan-pernyataan miliarder itu banyak membuat orang kecewa dan memberi kecaman di Twitter.

"Saya berharap Bill Gates pergi begitu saja dan mengurus urusannya sendiri!," tulis @ACTBrigitte.