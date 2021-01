Ungkap Empat Fitur Unggulan di Galaxy S21 Ultra, Ernest Prakasa: Buat Konten Epik Makin Mudah

PIKIRAN RAKYAT - Samsung Electronics Indonesia merilis seri Galaxy S21 Series 5G di Tanah Air. Sebagai seorang early adopter, Ernest Prakasa terpilih jadi salah satu yang mencoba salah satu ponsel flagship keluaran Samsung tersebut.

Dengan latar belakang profesi sebagai sutradara, fitur pertama yang menarik perhatian Ernest ialah kualitas spesifikasi kamera dan sistem Pro-Video yang mendapatkan peningkatan signifikan dibanding seri sebelumnya.

Pasalnya, ponsel yang jadi pesaing produk milik Xiomi, Realme dan Oppo ini telah dilengkapi Quad Camera (Ultra Wide 12 MP, Wide-Angle 108MP dan Dual Tele-Lens 10MP) dan performa tercepat dari prosesor Exynos 2100, Samsung Galaxy S21 5G Ultra menjadi jagoan Ernest untuk menciptakan video epik.

“Tahun 2020 tentunya menjadi tahun yang challenging bagi kita semua, tapi di sisi lain mengubah perilaku masyarakat Indonesia terutama di dunia digital. Kalau kita lihat di platform media sosial, cara orang berekspresi sudah jauh berbeda dalam setahun belakang. Video is now the thing,” papar Ernest.

Ernest kemudian membeberkan beberapa fitur jagoannya pada Samsung Galaxy S21 Series 5G. Apa saja? Simak berikut ini:

1. Director’s View

Fitur ini, bagi Ernest bisa memvisualisasikan adegan dan scenery seperti apa yang bisa diabadikan dan langsung terlihat hasilnya.