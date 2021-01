Bill Gates Keluarkan Peringatan Pandemi Berikutnya: Seperti 'Perang' yang Membayangi Kepala Kita

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates mengeluarkan peringatan bahwa dunia harus bersiap untuk pandemi berikutnya seperti yang akan terjadi dalam perang, termasuk investasi miliaran dolar AS setiap tahun.

Hal ini diungkapkan Bill Gates bersama istrinya Melinda dalam sebuah surat yang dirilis pada Rabu, 27 Januari 2021.

"Kita tidak bisa tertangkap basah lagi," tulis Gates dan istrinya Melinda dalam surat tahunan mereka, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari AFP, Kamis, 28 Januari 2021.

"Ancaman pandemi berikutnya akan selalu membayang di kepala kita, kecuali dunia mengambil langkah untuk mencegahnya," tulis mereka.

Gates menyebutkan untuk menghindari kehancuran di masa depan dalam skala yang disebabkan oleh Covid-19, kesiapsiagaan pandemi harus ditanggapi seserius seperti menangani ancaman perang.

"Menghentikan pandemi berikutnya akan membutuhkan pengeluaran puluhan miliar dolar AS per tahun, investasi besar, tetapi ingat bahwa pandemi Covid-19 diperkirakan merugikan dunia 28 triliun dolar AS," kata Gates.

Menurut Forbes, warga Amerika Serikat berada di posisi ketiga terkaya di dunia. Gates memperingatkan negara kaya agar menyediakan sebagian besar investasi.

Dalam surat Gates, miliarder itu juga menyebutkan investasi dalam teknologi diagnostik dan vaksinasi di masa depan harus dilengkapi dengan 'sistem peringatan global, yang tidak dimiliki dalam skala besar saat ini agar memungkinkan epidemi untuk dideteksi dan ditanggapi lebih awal'.