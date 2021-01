TikTok Bikin Kebijakan Privasi Baru bagi Para Pengguna Remaja, Lindungi dari Penindasan

PIKIRAN RAKYAT – TikTok merilis perlindungan privasi baru untuk remaja. TikTok menjadi salah satu platform media sosial populer yang tengah digandrungi banyak kalangan.

Aplikasi yang memuat berbagai video seperti tarian dan tren lifestyle viral lainnya telah mengumumkan pengaturan privasi baru untuk pengguna di bawah 18 tahun.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari ABC News, TikTok mengatakan bahwa mulai hari ini pihaknya mengubah pengaturan privasi default untuk semua akun yang terdaftar dengan usia pengguna 13 hingga 15 tahun menjadi pribadi. Artinya, semua pengikut harus disetujui oleh pengguna. Pengaturan dapat diubah secara manual untuk beralih ke akun publik.

TikTok akan membatasi komentar pada video yang dibuat oleh pengguna di kelompok usia yang sama. Anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun bisa memilih untuk mengizinkan komentar hanya dari teman atau dari siapa pun di kiriman mereka.

Josh Golin, Executive Director of the Campaign for a Commercial Free Childhood, mengatakan bahwa batasan komentar tersebut bisa bermanfaat bagi pembuat aplikasi yang lebih muda.

“Ketika ada banyak komentar di video, sangat sering terjadi penindasan. TikTok memiliki penonton yang sangat muda, dan dengan penonton muda itu muncul banyak tanggung jawab” katanya.

Selain itu, TikTok juga mengubah pengaturan Duet dan Stitch agar fitur-fitur tersebut tersedia pada konten yang dibuat oleh pengguna yang berusia 16 tahun ke atas saja.