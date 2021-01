Bill Gates Pernah Ramal Covid-19 Tahun 2020, Ini Katanya Soal Prediksi di 2021

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates pada tahun 2015 lalu pernah memprediksi krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19 sekarang ini terjadi di seluruh dunia.

Saat itu Bill Gates memperingatkan dunia belum siap jika akan terjadi krisis kesehatan seperti virus yang mematikan. Hal itu diungkapkannya dalam acara TED tahun 2015 yang diunggah di YouTube dengan judul 'The next outbreak? We’re not ready'.

Menurut Gates, ancaman di masa depan bukanlah senjata nuklir tetapi krisis kesehatan seperti serangan virus.

"Sewaktu saya kecil, yang ditakutkan adalah senjata nuklir, tetapi sekarang yang ditakutkan krisis kesehatan, kita belum siap" kata Gates dalam video TED yang diunggah tahun 2015 silam.

Untuk prediksi tahun 2020, kini miliarder itu menerbitkan tulisan di dalam blognya yang berjudul 'These advances will make 2021 better than 2020' atau Kemajuan ini akan membuat 2021 lebih baik dari 2020'.

Dalam tulisannya itu, Gates merefleksikan pelajaran yang diperoleh di tahun sebelumnya, serta apa yang dapat kita lihat di tahun 2021.

Bulan pertama tahun 2021 akan sulit

Mengutip Entrepreneur, Rabu, 6 Januari 2021, menurut Gates, dalam beberapa bulan ke depan bisa jadi yang paling mematikan karena infeksi virus corona , terutama karena kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis virus baru yang telah muncul, 'yang tampaknya menyebar lebih cepat, tetapi tidak mematikan'.