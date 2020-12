Pengguna Instagram Wajib Tau, Inilah Cara Membuat Best Nine 2020 yang Sedang Viral

PIKIRAN RAKYAT - Para pengguna Instagram pasti mengenal fitur Best Nine yang kerap kali viral saat menjelang akhir tahun.

Pasalnya fitur spesial Instagram ini akan menampilkan 9 foto terbaik dengan likers terbanyak yang diunggah sepanjang tahun.

Sembilan foto terbaik tersebut akan dibuat jadi sebuah kolase, yang bisa dibagikan kembali melalui feeds di sosial media tersebut.

Para pengguna Instagram pun banyak yang memanfaatkan momen Tahun baru 2021 ini untuk membuat best nine 2020 milik mereka sendiri.

Best Nine pada Instagram bisa dibuat melalui dua cara yaitu via website dan juga aplikasi.

Penasaran dengan caranya?

Simak penjelasan cara membuat best nine Instagram 2020 yang tim Pikiran-Rakyat.com rangkum berikut ini.