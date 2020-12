Pemburu Alien: Jumlah Penampakan UFO di Inggris Meningkat Gara-gara Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pemburu alien mengklaim penguncian atau lockdown selama pandemi Covid-19 memiliki efek samping salah satunya meningkatna penampakan UFO (unidentified flying object) di Inggris.

Pemburu alien bernama Gary Heseltina yang juga pensiunan polisi dalam laporannya mengaku menyimpan database 550 penampakan UFO di Inggris sejak tahun 1901.

"Dengan lalu lintas udara yang lebih sedikit, kemungkinan melihat UFO telah meningkat. Ini bisa menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah UFO", kata Heseltine, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sputnik News, Senin, 28 Desember 2020.

Dia yakin pemerintah telah menyembunyikan fenomena penampakan UFO tersebut.

"Sudah saatnya mereka berubah dan kami memiliki sikap terbuka untuk mencari bukti terbaik di publik," katanya.

Laporan Heseltina tersebut diterbitkan 40 tahun setelah penampakan UFO paling terkenal dalam sejarah Inggris yakni insiden Hutan Rendlesham.

Penampakan benda terbang tidak dikenal (UFO) yang terekam oleh Angkatan Laut AS. US Navy via Live Science