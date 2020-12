Raksasa Mesin Pencari Baidu China Pertimbangkan untuk Membuat Mobil Listrik Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Raksasa mesin pencari asal China, Baidu kini sedang mempertimbangkan untuk membuat kendaraan listrik sendiri.

Menurut tiga orang sumber yang mengetahui masalah ini, Baidu disebutkan mengadakan pembicaraan dengan produsen mobil tentang kemungkinan pembuatan kendaraan listrik tersebut.

Langkah terbaru ini menjadi perlombaan di antara perusahaan teknologi untuk mengembangkan mobil pintar (smart car).

"Pemimpin mesin pencari, yang juga mengembangkan teknologi penggerak otonom dan infrastruktur konektivitas internet, sedang mempertimbangkan pembuatan kontrak," kata salah satu orang sumber, seperti dikutip dari Reuters.

Dia juga mengatakan Baidu membuat usaha yang dimiliki mayoritas dengan produsen mobil.

Inisiatif ini akan menjadi langkah maju dari sejumlah perusahaan internet seperti Tencent Holdings Ltd, Amazon.com Inc dan Alphabet Inc, yang juga telah mengembangkan teknologi terkait mobil atau berinvestasi dalam perusahaan rintisan mobil pintar.

"Baidu telah mengadakan pembicaraan awal dengan produsen mobil termasuk Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd dan Hongqi China FAW Group Corp Ltd, tentang kemungkinan usaha itu," kata sumber yang menolak untuk diidentifikasi karena bersifat pribadi.

Baidu menolak berkomentar tentang kabar tersebut. Sementara Guangzhou Automobile Group mengatakan pihaknya memiliki kemitraan strategis dengan Baidu dan kerjasama lebih lanjut akan dibahas.