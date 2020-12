Ahli Konservasi Peringatkan: Masker yang Dibuang ke Laut Butuh 450 Tahun Agar Terurai

PIKIRAN RAKYAT - Mengenakan masker memangs sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari sebagai salah satu langkah preventif yang dilakukan untuk membantu mencegah penyebaran virus corona.

Meski baik untuk kesehatan, masker ternyata berdampak buruk lingkungan, terutama di lautan.

Organisasi konservasi laut OceansAsia yang berbasis di Hong Kong mengatakan masker bedah sekali pakai menimbulkan ancaman lingkungan yang sangat besar. Mereka memperkirakan 1,56 miliar masker akan memasuki lautan pada tahun 2020.

Dalam sebuah laporan yang dirilis minggu ini, OceansAsia mengatakan bahwa masker yang dibuang akan menghasilkan tambahan 4.680 hingga 6.240 metrik ton polusi plastik laut.

Laporan bertajuk "Masks on the Beach: The Impact of Covid-19 on Marine Plastic Pollution", menyebutkan bahwa masker akan membutuhkan waktu hingga 450 tahun agar terurai, dan berdampak negatif pada satwa laut serta ekosistem laut, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari SCMP.

Laporan tersebut menggunakan perkiraan produksi global 52 miliar masker yang dibuat pada tahun 2020, tingkat kerugian konservatif tiga persen, dan berat rata-rata tiga hingga empat gram untuk masker wajah bedah polipropilen sekali pakai untuk mencapai perkiraan tersebut.

"1,56 miliar masker wajah yang kemungkinan akan memasuki lautan kita pada tahun 2020 menjadi puncak gunung es," kata Teale Phelps Bondaroff selaku direktur penelitian untuk OceansAsia, dan penulis utama laporan tersebut.

