Dianggap Monopoli, Facebook Dituntut Jual WhatsApp dan Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Raksasa media sosial Facebook menghadapi tuntutan dari Komisi Dagang Federal (Federal Trade Commission) dan hampir semua negara bagian Amerika Serikat yang meminta perusahaan tersebut menjual WhatsApp dan Instagram.

Berkas tuntutan tersebut diajukan pada Rabu, 9 Desember 2020 waktu setempat, Facebook disebut menggunakan strategi 'buy or bury', beli atau kubur, untuk menghadapi persaingan dan perusahaan yang lebih kecil, untuk merebut saingan dan menjauhkan pesaing yang lebih kecil, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 10 Desember 2020.

Facebook menjadi perusahaan teknologi besar kedua yang menghadapi tantangan hukum besar tahun ini setelah Departemen Kehakiman AS menggugat Google pada bulan Oktober, dengan menuduh perusahaan senilai 1 triliun dolar AS tersebut menggunakan kekuatan pasarnya untuk menangkis saingan.

Keluhan FTC AS menuduh Facebook membeli saingannya, dengan fokus khusus pada akuisisi sebelumnya atas aplikasi Instagram seharga 1 miliar dolar AS pada tahun 2012 dan aplikasi perpesanan WhatsApp seharga 19 miliar AS pada tahun 2014.

Facebook digugat monopoli

Regulator federal dan negara bagian AS mengatakan akuisisi harus dibatalkan. Langkah ini kemungkinan akan memicu tantangan hukum yang panjang karena kesepakatan telah disetujui beberapa tahun sebelumnya oleh FTC.

“Selama hampir satu dekade, Facebook telah menggunakan dominasi dan kekuatan monopoli untuk menghancurkan saingan yang lebih kecil, memadamkan persaingan, semua dengan mengorbankan pengguna sehari-hari,” kata Jaksa Agung New York Letitia James atas nama koalisi 46 negara bagian, Washington, DC dan Guam.

Alabama, Georgia, Carolina Selatan dan South Dakota tidak berpartisipasi dalam gugatan tersebut.