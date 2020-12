NASA Berencana Beli Debu Bulan Hanya Seharga Rp14.000

PIKIRAN RAKYAT - Badan Antariksa AS, NASA pada Kamis, 3 Desember 2020 memberikan kontrak kepada empat perusahaan untuk mengumpulkan sampel Bulan seharga 1 hingga 15.000 dolar AS atau setara Rp14.000-212 juta.

Harga rendah tersebut menjadi preseden untuk mengeksploitasi sumber daya ruang angkasa di masa depan oleh sektor swasta.

"Saya pikir sungguh menakjubkan bahwa kami dapat membeli regolith Bulan dari empat perusahaan dengan total 25.001 dolar AS," kata Phil McAlister selaku direktur Divisi Penerbangan Luar Angkasa Komersial NASA, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Science Alert.

Adapun kontrak NASA terdiri dari Lunar Outpost of Golden, Colorado sebesar 1 dolar AS, ispace Jepang di Tokyo seharga 5.000 dolar AS, ispace Europe of Luxembourg seharga 5.000 dolar AS dan Masten Space Systems of Mojave, California seharga 15.000 dolar AS.

NASA berencana melakukan pengumpulan sampel termasuk debu Bulan selama misi tanpa awak yang sudah dijadwalkan ke Bulan pada tahun 2022 dan 2023.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan mengumpulkan sejumlah kecil tanah Bulan yang dikenal sebagai regolith dan untuk memberikan citra kepada NASA tentang koleksi dan materi yang dikumpulkan.

ILUSTRASI misi Artemis NASA yang rencananya akan mendarat di Bulan di tahun 2024.* Dok. NASA

Kepemilikan tanah Bulan kemudian akan ditransfer ke NASA dan akan menjadi satu-satunya milik NASA untuk digunakan di bawah program Artemis.