Cara Download Windows 10 Secara Gratis dari Microsoft

PIKIRAN RAKYAT - Dukungan untuk sistem operasi Windows 7 sudah berakhir hampir setahun lalu. Ini berarti Microsoft ingin Windows 10 terus ditingkatkan agar perangkat berjalan dengan aman dan lancar.

Jika Anda memiliki PC atau laptop lama yang masih menjalankan Windows 7, Anda dapat membeli sistem operasi Windows 10 Home di situs web Microsoft.

Namun, Anda tidak perlu mengeluarkan uang, tawaran peningkatan gratis dari Microsoft yang secara teknis berakhir pada 2016 lalu ternyata masih berfungsi untuk banyak orang.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari CNET, saat Windows 10 pertama kali dirilis pada Juli 2015, Microsoft menawarkan penawaran peningkatan gratis pengguna Windows 7, 8 dan 8.1 hingga Juli 2016.

Tapi, menurut laporan CNET alat peningkatan gratis atau upgrade tool masih berfungsi. Banyak pengguna melaporkan unduhan gratis Windows 10 itu masih berfungsi di bulan November tahun 2020 ini.

Berikut ini cara mendapatkan atau download Windows 10 secara gratis:

1. Buka 'Download Windows 10' di situs Microsoft.com

2. Klik 'Download' maka muncul 'Create Windows 10 installation media'

3. Klik 'Download tool now' dan 'Run'

4. Pilih ' Upgrade this PC now'

5. Ikuti petunjuk selanjutnya

6. Setelah upgrade selesai, buka 'Settings Update & Security > Activation', Anda akan ,melihat lisensi digital untuk Windows 10.